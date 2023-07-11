Зобнин ответил на вопрос о возвращении в сборную России

Хавбек столичного «Спартака» Роман Зобнин ответил на вопрос о возможном возвращении в национальную сборную России.

«Карпин говорил, что я просил его меня не вызывать? Не могу ничего сказать. Посмотрим, сыграю ли я ещё за сборную. Всё зависит от ситуации в стране и моего здоровья», - цитирует полузащитника «Чемпионат».

На счету 29-летнего полузащитника 41 поведенный поединок за сборную России.

В данный момент национальная команда отстранена от участия в международных турнирах совместным решением ФИФА и УЕФА. В марте подопечные Валерия Карпина сыграли два товарищеских матча – против Ирана (1:1) и Ирака (2:0).