В «Спартаке» анонсировали новые трансферы

Московский «Спартак» подпишет новых футболистов до закрытия летнего трансферного окна. Об этом в беседе с журналистами рассказал главный тренер команды Гильермо Абаскаль.

«Ждать ли новичков до старта сезона или до окончания трансферного окна? Однозначно ждать», - приводит слова испанского специалиста издание «Чемпионат».

Напомним, что накануне ряды «красно-белых» пополнил парагвайский полузащитник Хесус Медина. 26-летний хавбек был куплен в ЦСКА за шесть миллионов евро. С ним «Спартак» подписал контракт до конца июня 2026 года.

В минувшем сезоне Хесус провел 25 матчей в рамках РПЛ, забил восемь голов и сделал семь ассистов.