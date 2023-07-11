Геркус: «Развитие «Краснодара» встало на паузу»

Экс-президент столичного «Локомотива» Илья Геркус высказался о развитии футбольного клуба «Краснодар», владельцем которого является бизнесмен Сергей Галицкий.

«Краснодар» бурно развивался. Но сейчас перестал это делать. Развитие «Краснодара» встало на паузу. Мне кажется, что они стали сомневаться в себе. Жду от них нового рывка», - передает слова Геркуса «Чемпионат».

По итогам прошлого сезона Российской премьер-лиги краснодарский коллектив финишировал на шестом месте в турнирной таблице. В Кубке страны «быки» дошли до финала, где потерпели поражение от московского ЦСКА в серии пенальти.