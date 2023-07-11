Зобнин отреагировал на трансфер Медины в «Спартак»

Хавбек столичного «Спартака» Роман Зобнин поделился мнением о переходе парагвайского полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА в стан «красно-белых».

«Если Медина пришёл помогать «Спартаку» и мы станем сильнее, то я только за. Если он будет отдавать, забивать и помогать команде, конечно, я только за», - приводятся слова футболиста «народной команды» на страницах издания «Чемпионат».

За ЦСКА Хесус провел 45 поединков, записав на свой счет 12 забитых мячей и десять результативных передач.

Медина заключил со «Спартаком» контракт на три года. За его трансфер «красно-белые» заплатили шесть миллионов евро.