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Биджиев: «Медина в «Спартаке» не станет игроком основы сразу» эксклюзив

11 Июля 2023 • 11:00 Комментировать

Бывший вратарь московского ЦСКА и нынешний главный тренер нальчикского «Спартака» Хасанби Биджиев в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал переход 26-летнего парагвайского полузащитника Хесуса Медины из московского ЦСКА в московский же «Спартак».

- Достаточно неожиданный трансфер. Обычно не случаются переходы между такими принципиальными соперниками. Но Медина – это иностранец, который, наверное, далёк от всех наших традиций и реалий. Поэтому, я думаю, он более спокойно отнёсся к такой ситуации. У «армейцев», уж коль они согласились вести переговоры со «Спартаком», были на то основания. Учитывая, что полтора года назад Медина был подписан ими бесплатно, теперь они продали его за хорошую сумму. Либо Медина не вписывался в игровую концепцию Федотова, либо у ЦСКА есть на примете тот, кем можно заменить Медину. Возможно, сделка была настолько выгодная, что «армейцам» не было смысла от неё отказываться. У «Спартака» достаточно ровный и сильный состав. Не думаю, что Медина сразу станет там игроком основы. Ему потребуется время, чтобы закрепиться в стартовом составе «Спартака».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Чемпионат России Хасанби Биджиев РПЛ Хесус Медина
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