Юрганов: «Хотелось бы сыграть в таком клубе, как «Спартак»

Защитник «Сочи» Игорь Юрганов высказался о своём возможном переходе в «Зенит» или «Спартак».

29-летний футболист признался, что хотел бы поиграть в таком клубе, как «Спартак», однако Юрганов считает, что большие команды РПЛ не станут его приглашать из-за возраста.

«Спартак» и «Зенит» в силу возраста, наверное, не будут на меня смотреть. Это топы, они больше обращают внимание на иностранцев», — цитирует Юрганова «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Юрганов провёл за «Сочи» 24 матча и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает защитника в 800 тысяч евро.

Свой первый матч в новом сезоне сочинцы проведут 23 июля против новичка РПЛ «Балтики». Начало — в 20:00 по московскому времени.