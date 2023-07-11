Геркус рассказал, как относится к шоу Дзюбы и Слуцкого

Экс-президент столичного «Локомотива» Илья Геркус рассказал, что думает об участии экс-тренера ЦСКА Леонида Слуцкого и нападающего «железнодорожников» Артёма Дзюбы в развлекательных шоу.

«Не слежу и не смотрю. Слышал, что они со Слуцким делают шоу, но не смотрел и вряд ли буду. Мне не близок такой жанр. Вряд ли это большие художественные произведения», - приводятся слова Геркуса на страницах издания «Чемпионат».

Последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин», который он покинул осенью прошлого года. В минувшем сезоне Дзюба сыграл 11 матчей в РПЛ, забил восемь мячей и отдал пять ассистов.