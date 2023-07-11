Геркус оценил назначение Лички в «Динамо»

Экс-президент московского «Локомотива» Илья Геркус рассказал, как относится к приходу чешского специалиста Марцела Лички в столичное «Динамо».

«Клубу стоило серьёзнее отнестись к поиску тренера. Пятый тренер за четыре сезона, если не ошибаюсь. Назначение Лички для всех - и для него самого - большой вызов», - приводит слова Геркуса издание «Чемпионат».

Личка возглавил «Динамо» этим летом. Трудовое соглашение 45-летнего специалиста с московским клубом рассчитано до конца июня следующего года.

В минувшем сезоне Марцел занимал пост главного тренера «Оренбурга». Под его руководством команда финишировала на седьмом месте в турнирной таблице.