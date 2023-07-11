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Юрганов считает, что Кокорин усилил бы «Сочи»

11 Июля 2023 • 10:39 Комментировать
Сочи
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Балтика
23.07 20:00

Защитник «Сочи» Игорь Юрганов выразил мнение, что нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин мог бы усилить состав южан.

Напомним, Кокорин защищал цвета «Сочи» в 2020 году на правах аренды. После этого в карьере футболиста были «Спартак», «Фиорентина» и кипрский «Арис».

«Я с ним здесь не пересекался. Но тогда в команде был один тренер, понятные требования. На мой взгляд, он был бы усилением», — приводит слова Юрганова «РБ Спорт».

Минувший сезон 32-летний Кокорин провёл в «Арисе» на правах аренды. Нападающий принял участие в 30 матчах кипрской команды, забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.

Отметим, что Кокорин был признан лучшим игроком прошедшего розыгрыша чемпионата Кипра.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин Сочи Игорь Юрганов
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