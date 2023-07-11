Геркус поделился мнением о новом гендиректоре «Спартака»

Экс-президент столичного «Локомотива» Илья Геркус дал комментарий относительно назначения Олега Малышева на пост гендиректора московского «Спартака».

«Малышев уже какое-то время был в «Спартаке» до назначения. Я желаю ему всяческих успехов. Он системный, доскональный и стратегически видящий человек», - передает слова Геркуса издание «Чемпионат».

Напомним, что по итогам минувшего сезона чемпионата России «Спартак» финишировал на третьем месте в турнирной таблице. Вторую строчку занял московский ЦСКА, а обладателем золотых наград стал петербургский «Зенит», победивший в РПЛ в пятый раз подряд.