Клубы, которым интересен Сперцян, не готовы платить требуемые «Краснодаром» деньги

Журналист Грач Хачатрян поведал о ситуации с потенциальным трансфером полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в Европу.

«Ситуация вокруг Сперцяна всё та же. Клубы, которые заинтересованы в нём, не готовы платить за него требуемые деньги. Со временем всё может измениться», - написал инсайдер в своих социальных сетях.

Ранее в прессе появилась информация об интересе с Сперцяну со стороны амстердамского «Аякса» и представителей итальянского чемпионата.

Эдуард является воспитанником академии краснодарского клуба. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2026 года. Его стоимость оценивается в 12 млн евро.