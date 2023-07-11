Геркус высказался о трансфере Коваленко в «Зенит»

Илья Геркус, бывший президент московского «Локомотива», высказался относительно трансфера хавбека Александра Коваленко в петербургский «Зенит».

«Не верю в теорию заговора. Футболист предпочёл выбрать хороший контракт в ущерб игровому времени? Он не первый человек, кто так делает, - это его решение», - цитирует Геркуса издание «Чемпионат».

Напомним, что Коваленко перешел в «Зенит» из «Сочи» в конце прошлого месяца. 19-летний полузащитник заключил с петербургским клубом контракт до середины 2028 года.

В прошлом сезоне Александр выступал за самарские «Крылья Советов» на правах аренды.