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Геркус высказался о трансфере Коваленко в «Зенит»

11 Июля 2023 • 10:11 Комментировать

Илья Геркус, бывший президент московского «Локомотива», высказался относительно трансфера хавбека Александра Коваленко в петербургский «Зенит».

«Не верю в теорию заговора. Футболист предпочёл выбрать хороший контракт в ущерб игровому времени? Он не первый человек, кто так делает, - это его решение», - цитирует Геркуса издание «Чемпионат».

Напомним, что Коваленко перешел в «Зенит» из «Сочи» в конце прошлого месяца. 19-летний полузащитник заключил с петербургским клубом контракт до середины 2028 года.

В прошлом сезоне Александр выступал за самарские «Крылья Советов» на правах аренды.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Илья Геркус Александр Коваленко
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