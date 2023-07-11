Камоцци: «В Италии из средней команды с маленьким бюджетом Карпин сделал бы конфетку»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о том, способны ли тренеры из РПЛ работать в Италии.

Камоцци считает, что в Серии А добиться успеха способен только наставник «Ростова» и сборной России Валерий Карпин, так как в минувшем сезоне ему удалось собрать из молодых футболистов команду, претендовавшую на чемпионский титул.

«В Италии из средней команды с маленьким бюджетом Карпин сделал бы конфетку. Не за Скудетто, но за еврокубки они бы точно боролись», — приводит слова Камоцци Sport24.

Напомним, что по итогам прошедшего розыгрыша чемпионата России «Ростов» Карпина занял четвёртое место в турнирной таблице, набрав 53 очка в 30 проведённых матчах.