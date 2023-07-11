Геркус: «Реформа формата РПЛ - напрасная трата времени»

Экс-президент столичного «Локомотива» Илья Геркус высказался насчет смены формата проведения Российской премьер-лиги.

«Реформа - напрасная трата времени. У нас приличный чемпионат - понятный и привычный. Работать нужно над посещаемостью и маркетингом, но вряд ли над формулой проведения», - приводятся слова Геркуса на страницах издания «Чемпионат».

В настоящий момент Премьер-лига проводится с участием 16 команд. Два последних места напрямую вылетают из РПЛ, а 13-е и 14-е места играют в переходных матчах с представителями первого дивизиона.

Добавим, что пять лет подряд чемпионом страны становится петербургский «Зенит».