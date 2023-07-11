Геркус назвал два клуба РПЛ, которые могут прервать гегемонию «Зенита»

Экс-президент московского «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о борьбе за чемпионский титул в следующем розыгрыше Российской премьер-лиги. Он выделил два клуба, которые могут составит конкуренцию петербургскому «Зениту».

«Есть основания, чтобы появились шансы прервать гегемонию «Зенита». Кто из клубов может? ЦСКА. «Локомотив»? Есть сомнения. Скорее, «Спартак». Почему нет?» - приводятся слова Геркуса на страницах издания «Чемпионат».

Напомним, что в минувшем сезоне «Зенит» досрочно завоевал золотые медали. Это пятое подряд чемпионство команды Сергея Семака в Премьер-лиге.

На втором месте финишировал ЦСКА, а тройку призеров замкнул «Спартак».