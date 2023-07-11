В «Динамо» сообщили, что рассчитывают на Норманна

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил, что в московском клубе рассчитывают на норвежского полузащитника Матиаса Норманна, права на которого принадлежат «Ростову».

«Матиас тренируется в поте лица, проявляет себя, у него есть все возможности доказать тренеру, что он игрок старта. Надеюсь, у него всё получится, — цитирует Гафина «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 27-летний Норманн провёл за «Динамо» 17 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной Норвегии в 6 миллионов евро.

Свой первый матч в новом сезоне «бело-голубые» проведут 21 июля против «Краснодара». Начало — в 19:00 по московскому времени.