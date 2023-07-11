Ловчев - о Медине в «Спартаке»: «У нас главный клуб в мировом футболе - ФК «Бабки»

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал трансфер полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА в стан «красно-белых».

«У нас главный клуб в мировом футболе - не реалы или барсы, а ФК «Бабки». Это время такое, и это не только у нас - посмотрите, что происходит: люди едут в Эмираты и Саудовскую Аравию», - гласит сообщение Ловчева в телеграм-канале.

Медина заключил со «Спартаком» долгосрочный трудовой договор, который рассчитан до конца июня 2026 года. Сумма трансфера составила шесть миллионов евро.

В минувшем сезоне Премьер-лиги Хесус принял участие в 25 поединках, записав на свой счет восемь голов и семь результативных передач.