Ветераны футбола сыграли вничью с местными жителями Истры

Продолжается серия матчей «Выходи во двор» в Московской области. Знаменитые в прошлом футболисты на сей раз посетили Истру, где сыграли против местных футболистов. На стадионе собрались более 1500 болельщиков, которые увидели в итоге боевую ничью со счетом 4:4. Это была шестая встреча обычных любителей спорта с ветеранами - Дмитрием Аленичевым, Александром Самедовым, Александром Ширко, Егором Титовым, Александром Филимоновым, Андреем Тихоновым, Василием Ивановым и Дмитрием Хлестовым, сообщают «Вести Подмосковья».

На следующих выходных именитые в прошлом футболисты пожалуют в Мытищи.