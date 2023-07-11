Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ветераны футбола сыграли вничью с местными жителями Истры

11 Июля 2023 • 09:31 Комментировать

Продолжается серия матчей «Выходи во двор» в Московской области. Знаменитые в прошлом футболисты на сей раз посетили Истру, где сыграли против местных футболистов. На стадионе собрались более 1500 болельщиков, которые увидели в итоге боевую ничью со счетом 4:4. Это была шестая встреча обычных любителей спорта с ветеранами - Дмитрием Аленичевым, Александром Самедовым, Александром Ширко, Егором Титовым, Александром Филимоновым, Андреем Тихоновым, Василием Ивановым и Дмитрием Хлестовым, сообщают «Вести Подмосковья».

На следующих выходных именитые в прошлом футболисты пожалуют в Мытищи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Июля
10:19 · Россия. Премьер-лига
Клубы, которым интересен Сперцян, не готовы платить требуемые «Краснодаром» деньги
10:11 · Россия. Премьер-лига
Геркус высказался о трансфере Коваленко в «Зенит»
10:03 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «В Италии из средней команды с маленьким бюджетом Карпин сделал бы конфетку»
09:59 · Россия. Премьер-лига
Геркус: «Реформа формата РПЛ - напрасная трата времени»
09:54 · Россия. Премьер-лига
Геркус назвал два клуба РПЛ, которые могут прервать гегемонию «Зенита»
09:49 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» сообщили, что рассчитывают на Норманна
09:41 · Россия. Премьер-лига
Ловчев - о Медине в «Спартаке»: «У нас главный клуб в мировом футболе - ФК «Бабки»
09:31 · Россия. Премьер-лига
Ветераны футбола сыграли вничью с местными жителями Истры
09:22 · Россия. Премьер-лига
Экс-форвард «Спартака» Ари прокомментировал трансфер Фернандеса в «Зенит»
09:17 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» сообщили, что не рассматривали Слуцкого на пост главного тренера команды
09:01 · Россия. Премьер-лига
«Фламенго» сделал предложение «Зениту» по трансферу Клаудиньо
08:26 · Россия. Премьер-лига
Бубнов рассказал, какой игрок нужен «Зениту» 1
07:56 · Россия. Премьер-лига
Нападающий ЦСКА может продолжить карьеру в «Химках»
07:51 · Россия. Премьер-лига
Названа зарплата Санчеса в «Спартаке»
07:30 · Россия. Премьер-лига
Веденеев: «Зенит» начнёт сезон в том составе, который есть»
Все новости
Рекомендуем