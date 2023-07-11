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«Лужники» будут востребованы: Кто будет выступать на самом именитом стадионе России

11 Июля 2023 • 17:00 Комментировать

Почти за неделю до старта 32-го сезона во втором по значимости футбольном чемпионате России было объявлено, что футбольный клуб «Торпедо» продолжит проводить свои домашние матчи на главном стадионе страны, а именно на Большой спортивной арене спортивного комплекса «Лужники». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает об истории взаимоотношений стадиона и футбольного клуба «Торпедо».

Домашний стадион «автозаводцев» на Восточной улице уже не первый год находится в стадии серьёзной реконструкции. Спортивный комплекс в Автозаводском районе будет очередным грандиозным культурно-спортивным объектом. «Торпедо» ждёт этого события, но пока вынуждено искать место, где проводить свои домашние поединки.

«Торпедо» и «Лужники»

Клуб истадион в Лужниках уже давно сотрудничают друг с другом. И история этих взаимоотношений началась намного раньше, чем многие могли бы предположить. После новых условий существования страны автозавод им. Лихачева не смог содержать футбольный клуб с многолетней историей. На помощь властям Москвы и автозаводу пришёл руководитель спорткомплекса «Лужники». В 1992 году московские власти определили главный стадион страны местом нахождения главного рынка столицы и по сути всей страны. Челночники оккупировали территорию, а касса стадиона стала собирать соответствующие барыши. Генеральный директор спорткомплекса, господин Алёшин, приютил автозаводских футболистов. В название добавилось слово «Лужники», но оно  смутило торпедовских болельщиков лишь отчасти. Главное, что команда сохранилась. Более того, в 2003 году был великолепный шанс превратить «Торпедо – Лужники» в элитный европейский суперклуб. Господин Абрамович после скитаний со «Спартаком – Чукотка» по Второй и Первой лигам загорелся этой идеей. Летом 2003 года шли переговоры о покупке им «Торпедо – Лужники». Стороны вроде как не пришли к общему результату, но история подсказывает, что Абрамович использовал это как плацдарм перед покупкой «Челси». Страна ещё не забыла, как годом ранее власти «не по-дружески» обошлись с Ходорковским, а тут россиянин покупает старейший лондонский клуб…

Брайтнер забивал «Торпедо» в «Лужах»

История отношений «Торпедо» и главного стадиона страны зародилась фактически сразу после ввода в эксплуатацию спортивной арены – 31 июля 1956 года. Популярность клуба Стрельцова, Иванова, Воронина была в шестидесятые годы прошлого века запредельной. И двадцатитысячная заводская арена на Восточной улице, разумеется, не могла вместить всех желающих. Ещё в те далекие теперь годы клуб «Торпедо» с помощью властей города проводил отдельные знаковые поединки в «Лужах» (как уменьшительно-ласкательно именуют главный стадион). В 1982 году жребий в начальной стадии 1/32 финала Кубка УЕФА свёл команду Валентина Иванова с мюнхенской «Баварией». На серебряных призёров завершившегося всего за два месяца до этого чемпионата мира в Испании (куда впервые за 12 лет наконец-то попала сборная СССР) Руммениге, Брайтнера и Дремлера со стражем ворот бельгийцем Пфаффом собрались 80 тысяч. Шансы россиян на благоприятный исход тогда на 63-й минуте похоронил капитан «Баварии» Пауль Брайтнер, хотя после первой половины хозяева поля вели в счёте.

От «Баварии» к Первой лиге

Ещё в нулевые годы, выступая в низшей лиге, «Торпедо» продолжал играть в «Лужниках», где с ним соседствовал ещё ряд клубов. Очередное знакомство с коллективами Первой лиги продолжится в наступающем сезоне. После чемпионата мира 2018 года «Лужники» использовались разово: отборочный матч к чемпионату Европы-2020 с шотландцами, возвращение проведения финалов кубка страны. В основном арена использовалась для выступлений артистов. Но вот теперь постоянным будет и использование по прямому назначению арены, которая до 2013 года была домашней для «Спартака».

Знаковые матчи

До 1996 года стадион вмещал 103 тысячи зрителей. Индивидуальные кресла появились после проведения реконструкции в 1996 - 1997 гг. С 2018 года Большая спортивная арена – это чисто футбольный стадион. Отметим, что в 2013 году на «Лужниках» проходил чемпионат мира по легкой атлетике. За почти 67-летнюю историю стадиона выделим три знаковых матча, каждый из которых символизировал две полномасштабные реконструкции в истории объекта.

Дата
Количество зрителей
Участники
Статус встречи
4 июля 1965 г.103 000СССР – БразилияТоварищеский матч
21 мая 2008 г.67 310«Манчестер Сити» – «Челси»Финал Лиги чемпионов
15 июля 2018 г.78 011Франция – ХорватияФинал чемпионата мира 
Константин Лицин
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