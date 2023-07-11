Экс-форвард «Спартака» Ари прокомментировал трансфер Фернандеса в «Зенит»

Экс-нападающий «Спартака» и «Локомотива» Ари отреагировал на новость о возможном переходе защитника Марио Фернандеса в петербургский «Зенит».

«Видел новости, что Марио после десяти лет в ЦСКА переходит в «Зенит». Таков футбол, Марио - профессиональный футболист, который хочет играть в лучшем клубе РПЛ», - приводит слова Ари издание Sport24.

На прошлой неделе появилась информация, что Фернандес договорился с «Зенитом» о подписании двухлетнего трудового соглашения с заработной платой в размере 2,5 миллиона евро.

Напомним, что защитник выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. С «армейцами» он трижды становился чемпионом РПЛ и обладателем кубка страны.