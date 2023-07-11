В «Динамо» сообщили, что не рассматривали Слуцкого на пост главного тренера команды

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о том, проявлял ли московский клуб интерес к бывшему главному тренеру «Рубина» и ЦСКА Леониду Слуцкому.

«Нет, неправда. В нашем шорт-листе и даже лонг-листе Леонида Викторовича не было», — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

Напомним, нынешним летом «бело-голубых» возглавил чешский тренер Марцел Личка, перебравшийся из «Оренбурга».

Последним местом работы Слуцкого, в свою очередь, был казанский «Рубин», который тренер покинул в ноябре прошлого года. Ранее именитый специалист также возглавлял ЦСКА, «Москву», «Крылья Советов», «Халл Сити» и «Витесс».