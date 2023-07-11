«Фламенго» сделал предложение «Зениту» по трансферу Клаудиньо

Состоялись переговоры между представителями «Фламенго» и петербургского «Зенита» касательно потенциального трансфера полузащитника Клаудиньо. Об этом рапортует Globo.

Согласно данным источника, бразильская сторона предложила за 26-летнего хавбека 15 миллионов евро плюс дополнительные бонусные выплаты.

Напомним, что Клаудиньо выступает за «сине-бело-голубых» с лета 2021 года. В прошедшем сезоне бразилец принял участие в 30 поединках во всех турнирах, записав на свой счет пять забитых мячей и 12 голевых передач.

Срок действующего трудового соглашения между хавбеком и «Зенитом» рассчитан до середины 2027 года.