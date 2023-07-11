Бубнов рассказал, какой игрок нужен «Зениту»

Экс-защитник сборной СССР и московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о нападающем петербургского «Зенита» Матео Кассьерре по итогам Кубка PARI Премьер.

«Очень расстраивает Кассьерра. Он выглядит бледной копией себя в «Сочи». Моменты имеет, но не реализует. Страдает вся команда. «Зениту» нужен хороший забивной форвард», - цитирует Александра издание Sportbox.

Кассьерра пополнил ряды петербургского коллектива летом прошлого года. Его контракт с «сине-бело-голубыми» рассчитан до середины 2025 года.

В прошлом сезоне колумбиец провел 26 матчей в РПЛ и забил всего два мяча.