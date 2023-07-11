Нападающий ЦСКА может продолжить карьеру в «Химках»

Нападающий столичного ЦСКА Владислав Яковлев может продолжить карьеру в первом дивизионе. Как информируют журналисты Metaratings.ru, в услугах 21-летнего футболиста заинтересованы подмосковные «Химки».

Стороны обсуждают трансфер игрока. «Армейская» сторона хочет выручить с продажи Владислава 25 миллионов рублей. При этом ЦСКА готов рассмотреть вариант аренды форварда.

За первую команду московского топ-клуба Яковлев начал выступать с осени 2021 года. Он принял участие в 34 матчах во всех турнирах и записал на свой счет один гол. Во второй части прошлого сезона нападающий играл в аренде за «Пари НН».