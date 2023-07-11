Названа зарплата Санчеса в «Спартаке»

Московский «Спартак» ведет переговоры по трансферу защитника Давинсона Санчеса, выступающего за лондонский «Тоттенхэм».
Журналистам издания Metaratings.ru стало известно, какую заработную плату колумбийцу обещают в стане «красно-белых». Руководство «Спартака» готово платить южноамериканскому футболисту 3,5 миллиона евро за сезон.
Контракт Санчеса с нынешним клубом рассчитан до середины следующего года. Согласно данным портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в 15 миллионов евро.
Агент ответил, на какой стадии переговоры по трансферу Санчеса в «Спартак»
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