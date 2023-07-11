«Ливерпуль» хочет купить форварда из чемпионата России

Руководство «Ливерпуля» может усилить атакующую линию команды игроком петербургского «Зенита». Как стало известно журналистам Footmarcato, в поле зрения мерсисайдского гранда находится форвард «сине-бело-голубых» Малком.

Стоит отметить, что сам бразилец рассчитывает продолжить карьеру «ПСЖ» и ждет предложения от этого клуба. В зимнее трансферное окно парижане хотели подписать Малкома, но сделка не состоялась.

26-летний форвард стал лучшим бомбардиром минувшего розыгрыша Российской премьер-лиги. Малком принял участие в 27 поединках и отметился 23 забитыми мячами (два – с пенальти).

«Зенит» может продать Малкома за 50 млн евро