Веденеев: «Зенит» начнёт сезон в том составе, который есть»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Сергей Веденеев высказался об участии подопечных Сергея Семака в товарищеском турнире Кубок PARI Пермьер.

«Турнир пошел на пользу. Были зрители, эмоциональный фон другой. Только по новичкам пока ничего не понятно. Скорее всего, «Зенит» начнёт сезон в том составе, который есть», - приводятся слова эксперта на страницах издания «РБ Спорт».

Напомним, что петербургский клуб в минувшем сезоне досрочно стал чемпионом Российской премьер-лиги. Это пятое подряд чемпионство подопечных Сергея Семака.

15 июля «Зенит» встретится с ЦСКА в Суперкубке России.