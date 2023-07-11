Веденеев высказался о будущем Кузяева и Вендела

Ветеран петербургского «Зенита» Сергей Веденеев поделился мнением о ситуации с полузащитниками Далером Кузяевым и Венделом.

«Посмотрим, ещё не исключено, что оба вернутся – и Кузяев, и Вендел. Дурака поваляют и опять окажутся здесь», - передает слова Веденеева издание «РБ Спорт».

Напомним, что трудовое соглашение Кузяева с петербургским клубом истекло в конце прошлого месяца. В настоящий момент полузащитник находится в статусе свободного агента. Далера активно сватают в чемпионат Турции.

Вендел связан трудовыми отношениями с «Зенитом» до середины 2027 года. Интерес к нему проявляют в Бразилии.