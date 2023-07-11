Агент Фернандо Шена, представляющий интересы защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса, высказался о возможном переходе игрока в московский «Спартак».

«Информация о том, что Санчес близок к переходу в «Спартак»? Нет, никакой близости нет. Как я понимаю, «Спартак» сейчас плотно общается с «Тоттенхэмом», но не с нами. По результатам общения клубов мы получим ответ и будем думать», - сказал агент

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», в «Спартаке» сосредоточили усилия на переговорах с «Тоттенхэмом», поскольку полагают, что это наиболее сложная часть потенциальной сделки и пока не уверены в ее успешности.