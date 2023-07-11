Глушаков оценил переход Медины в «Спартак»

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Спартака» Денис Глушаков высказался о переходе Хесуса Медина из ЦСКА в «Спартак».

«Бывают такие обстоятельства, когда клуб хочет новый вектор развития. Игрок бывает заложником ситуации, не надо всегда на него все шишки скидывать. Мало футболистов в России и мире, которые играют в одном клубе», — заявил экс-хавбек российской национальной команды в интервью «Матч ТВ». По его мнению, есть сомнения в том, что Медина сможет закрепиться в составе «красно-белых». По словам Глушакова, атмосфера в московском коллективе психологически давит на футболистов.

Напомним, что Хесус Медина официально перешёл из ЦСКА в «Спартак» в понедельник, 10 июля. Сумма трансфера составила шесть миллионов евро, а контракт 26-летнего парагвайца рассчитан до 2026 года.