Морозов подписал новый контракт с «Бейтаром»

Бывший защитник столичного «Динамо» Григорий Морозов продлил своё трудовое соглашение с иерусалимским «Бейтаром». Новый контракт россиянина со столичным клубом рассчитан до конца сезона-2025/26.

Напомним, что до зимы 2022 года 29-летний фланговый защитник выступал в России. С 2015 года – в столичном «Динамо», в 2020 году ушёл в аренду в «Уфу».

Первым заграничным клубом Морозова стал словенский «Целе». Спустя почти год после переезда в Словению россиянин подписал контракт с израильским клубом. За полгода футболисту удалось сыграть 13 матчей в рамках национального чемпионата, в которых он забил один гол.