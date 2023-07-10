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Кокорин – в списке «Фиорентины» на первый сбор

10 Июля 2023 • 23:10 Комментировать

Российский форвард Александр Кокорин попал в список «Фиорентины» на первый тренировочный сбор в рамках межсезонья. Всего в него попали 35 футболистов, включая россиянина, сообщается на официальном сайте «фиалок».

Напомним, что у Кокорина, который провёл минувший сезон в аренде в составе чемпиона Кипра - «Ариса» - остаётся один год по контракту с итальянским клубом. По итогам сезона на Кипре его признали лучшим игроком местного чемпионата.

«Фиорентина» завершила сезон-2022/23 на восьмом месте в рамках итальянской Серии А, а также уступила в финалах Лиги конференций УЕФА («Вест Хэму» и Кубка Италии («Интеру»).

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин
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