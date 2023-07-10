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Пономарёв: Медина усилит «Спартак»

10 Июля 2023 • 22:52 Комментировать

Бывший футболист столичного ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о переходе Хесуса Медины в «Спартак».

«Медина — игрок хороший. У них такого футболиста и нет. Так что он, конечно, усилит «Спартак». Они хорошее приобретение сделали. Ну, а ЦСКА тоже вроде неплохие деньги за этот трансфер получил», — заявил эксперт в интервью «Матч ТВ».

По его мнению, в стане «красно-белых» рассчитывают на нового полузащитника, учитывая длительность контракта, который рассчитан на три года. Также Пономарёв выразил надежду на то, что «армейцы» смогут потратить полученные средства на нападающего.

Напомним, что Хесус Медина официально стал игроком «Спартака» в понедельник, 10 июля. Контракт 26-летнего парагвайца со столичным клубом рассчитан до 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Хесус Медина Владимир Пономарёв
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