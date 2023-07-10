Камоцци прокомментировал переход Медины в «Спартак»

Бывший помощник президента столичного «Спартака» Франко Камоцци высказался о переходе Хесуса Медины из ЦСКА в стан «красно-белых».

«Переход Хесуса Медины в «Спартак» — это отличный переход на бумаге. Но посмотрим, что будет на поле», — заявил экс-советник Леонида Федуна, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс». По его мнению, шесть миллионов евро, заплаченные за парагвайского хавбека, являются адекватной суммой сделки.

Напомним, что Хесус Медина выступал за ЦСКА с начала 2022 года. 26-летний футболист подписал контракт со «Спартаком» до 2026 года.