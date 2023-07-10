Пономарев высказался по поводу перехода Медины в «Спартак»

Полузащитник Хесус Медина станет усилением для «Спартака», считает бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев.

Пономарев отметил, что подписание контракта на три года свидетельствует о том, что «Спартак» очень рассчитывает на Медину. Он также добавил, что Медина является хорошим игроком, и его присутствие в составе «Спартака» будет значительным усилением для команды.

Пономарев выразил надежду, что ЦСКА получил хорошие деньги за этот трансфер и что клуб сможет за этот счет укрепить состав команды.

«Надеюсь, что клуб приобретет хорошего нападающего», – сказал Пономарев «Матч ТВ».