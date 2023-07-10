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«Сочи» обыграл один из сильнейших клубов Первой лиги

10 Июля 2023 • 21:51 Комментировать
Сочи
...
Балтика
23.07 20:00

Завершился контрольный матч между «Сочи» и красноярским «Енисеем». Разгромную победу по результатам игры одержали южане – 5:2.

Дублем в составе сочинцев отметился форвард Георгий Мелкадзе, по голу – на счету Кирилла Кравцова и Тимура Шипунова. В составе красноярской команды дубль оформил Данила Польшиков.

Напомним, что в прошлом сезоне «Сочи» занял 10-е место в турнирной таблице РПЛ, «Енисей» завершил сезон в Первой лиге на третьем месте и поборолся с «Факелом» в стыковых матчах.

В первом туре сезона РПЛ-2022/23 «Сочи» примет дома новичка элитного дивизиона – «Балтику».

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