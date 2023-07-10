Футболист «Крыльев Советов» Салтыков рассказал, в какой команде начнёт сезон

Нападающий «Крыльев Советов» Никита Салтыков ответил на вопрос о возможном переходе в «Локомотив».

«Со мной никто не связывался — все переговоры ведут мои агенты. Какова вероятность, что начну сезон в «Крыльях»? Я думаю, что все уже решено. Я начну сезон здесь», — приводит слова Салтыкова «Чемпионат».

Вторую часть минувшего сезона 18-летний вингер провел на правах аренды в «Акроне». В составе тольяттинской команды он появился на поле в 17 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал в свой актив два ассиста.

Трансферная стоимость Салтыкова составляет 300 тысяч евро.