Эшуорт поблагодарил ЦСКА за профессионализм во время переговоров по Медине

Спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт высказался о ходе переговоров с ЦСКА по трансферу Хесуса Медины.

«Хочу поблагодарить предыдущий клуб Медины за профессионализм. Тем более что мы понимаем уровень противостояния, исторически сложившийся между двумя командами», — цитирует Эшуорта официальный сайт «красно-белых».

Сегодня, 10 июля, «Спартак» официально объявил о переходе 26-летнего футболиста из ЦСКА. Трудовой договор Медины с «красно-белыми» заключен на три года.

Первый официальный матч в сезоне-2023/24 «Спартак» проведет дома против «Оренбурга» в рамках первого тура чемпионата России.