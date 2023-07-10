Боснийский игрок обороны Ясмин Челикович – игрок грозненского «Ахмата». О переходе футболиста из клуба «Тузла Сити» сообщает пресс-служба грозненцев.

Игрок перебрался в РПЛ в рамках аренды сроком на один сезон. Отмечается, что «Ахмат» обладает приоритетным правом выкупа футболиста по окончании сезона.

«Челикович выступал за все юношеские и молодежные национальные сборные Боснии и Герцеговины, был их капитаном. Желаем Ясмину хороших игр, удачи и побед!», - добавляют на официальной страничке «Ахмата».

Отметим, что в «Ахмате» играют два соотечественника Челиковича – это защитники Милош Шатара и Дарко Тодорович.