Шавло — о трансфере Бонгонда: «В наше время было бы странно брать игрока «Кадиса» в «Спартак»

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло отреагировал на вероятный трансфер нападающего «Кадиса» Тео Бонгонда в стан «красно-белых».

«Пишут, что он в 16 лет ездил на просмотр в «Манчестер Сити», за ним бегали топовые клубы. Я не понимаю, почему он оказался в «Кадисе»? В наше время было бы немного странно брать игрока «Кадиса» в «Спартак», — цитирует Шавло Bobsoccer.

Ранее в «Кадисе» сообщили о договоренности со «Спартаком» по переходу Бонгонда. Кроме того, в СМИ появилась информация о том, что 27-летний вингер из Конго уже выбрал себе 77-й игровой номер. Трансфер обошелся столичному клубу в 7+3 млн евро.