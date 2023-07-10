Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов рассказал о самом запоминающемся матче в своей карьере. Он поделился эпизодом стыковых игр со Словенией, определявших участие команды в чемпионате мира-2010.

Билялетдинов признал, что у него осталась психологическая травма от домашнего матча против словенцев. Хотя Россия выиграла со счетом 2:1, бывший футболист считает, что если бы сборная России реализовала все свои возможности в этом матче, они могли бы спокойно пройти дальше и выступить на чемпионате мира.

«Счет должен был быть 5:0», – сказал Билялетдинов в интервью «РБ Спорт».