Шавло: «Спартаку» обязательно нужен центральный защитник

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло поделился мнением о том, на какую позицию «красно-белым» нужен новый футболист.

«На какую позицию я бы ждал игрока сейчас? Хотел бы увидеть серьезного центрального защитника. Обязательно. В остальном – посмотрим дальше», — приводит слова Шавло Bobsoccer.

Ранее сообщалось, что «Спартак» хочет приобрести центрального защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса. Отмечалось, что «красно-белые» предложили «шпорам» 17 миллионов евро за 27-летнего колумбийца.

10 июля «Спартак» объявил о своем первом трансфере этим летом. В команду Гильермо Абаскаля из ЦСКА перебрался парагваец Хесус Медина.