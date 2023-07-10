Новый клуб Кононова проиграл «Пари НН»

Раменский «Сатурн» Олега Кононова проиграл нижегородскому «Пари НН» из РПЛ в товарищеском матче. Игра состоялась в понедельник, 10 июня в подмосковном Кратово и завершилась со счётом 2:0 в пользу нижегородской команды. Голами отличились Эдгар Севикян и Кирилл Гоцук.

Напомним, что о назначении Кононова в «Сатурн» стало известно лишь на прошлой неделе. До этого экс-главный тренер столичного «Спартака» и «Краснодара» порядка полугода находился без работы после того, как покинул тульский «Арсенал» из Первой лиги.

«Пари НН» под руководством Сергея Юрана завершил сезон-2022/23 сохранением прописки в РПЛ, обыграв по сумме двух стыковых матчей «Родину».