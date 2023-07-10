Агент Лунёва рассказал, сколько клубов из России интересовались вратарём

Агент покинувшего леверкузенский «Байер» Андрея Лунёва Антон Смирнов рассказал об интересе к его клиенту из России.

«Были предложения из России, неоднократно говорил. На Андрея выходили как минимум три клуба», - рассказал Юдин «Спорту День за Днём», добавив, что их названия озвучивать не имеет смысла, так как это компрометирующая информация.

Агент добавил, что в приоритете у голкипера остаются европейские варианты продолжения карьеры, однако сторона футболиста, в любом случае, рассмотрит все предложения.

Напомним, что Лунёв был одним из резервных голкиперов «фармацевтов» с 2021 по 2023 годы.

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