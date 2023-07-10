​Петржела: Уход Вендела серьёзно повлияет на «Зенит»

Бывший рулевой «Зенита» Властимил Петржела ответил на вопрос, как на команду повлияет возможный уход полузащитника Маркуса Вендела.

«Серьёзно, потому что это был опытный игрок. Конечно, это потеря. И я не знаю, можно ли его будет кем-то достойно заменить. Этот вопрос оставим для руководства «Зенита», - сказал Петржела, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Маркус Вендел играет за «Зенит» с октября 2020 года. Бразилец провёл за «сине-бело-голубых» 88 официальных игр. В них Вендел 15 раз забивал гол и 13 раз выступал в качестве ассистента для партнёров.

Портал transfermarkt оценивает 25-летнего Вендела в 24 миллиона евро.