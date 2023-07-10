Ерохин: «У «Зенита» всегда одна задача — побеждать»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин ответил на вопрос о задачах команды на предстоящий сезон чемпионата России.

«У «Зенита» всегда одна задача — побеждать. Она была и в первом чемпионством сезоне, и в пятом. В новом сезоне ничего не меняется», — заявил Ерохин «Чемпионату».

Сегодня, 10 июля, «Зенит» в товарищеском поединке одержал крупную победу над санкт-петербургским «Динамо» со счетом 4:0. Стоит отметить, что 33-летний Ерохин отметился в этой встрече хет-триком.

Первый официальный матч в сезоне-2023/24 «Зенит» проведет 15 июля в рамках Суперкубка России. Соперником команды Сергея Семака станет ЦСКА.