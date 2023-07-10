​В «Зените» отреагировали на слухи об уходе Малкома

Известный агент Тимур Гурцкая поделился инсайдом о том, что Малком может перебраться из «Зенита» в саудовский клуб за 50 миллионов евро. Комментарий на этот счёт дали в пресс-службе питерского клуба.

«Предложений по Малкому в наш клуб не поступало», - ответ пресс-службы «сине-бело-голубых» приводит «Спорт-Экспресс».

Малком играет за «Зенит» с августа 2019 года. За питерский клуб бразилец провёл 108 официальных игр, в которых забил 42 гола и отдал 24 результативных паса на партнёров. Портал transfermarkt оценивает 26-летнего Малкома в 30 миллионов евро.

Ближайший матч «Зенит» проведёт 15 июля – против ЦСКА в Суперкубке.