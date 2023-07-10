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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Терёхин: «Динамо» должно бороться за тройку в РПЛ

10 Июля 2023 • 19:24 Комментировать

Бывший игрок «Динамо» Олег Терёхин поделился мнением о перспективах «бело-голубых» в грядущем сезоне Российской премьер-лиги.

«Если говорить о задачах на сезон, то стоит ставить цель попасть в тройку призеров. О чемпионстве, наверное, говорить не стоит, ведь «Зенит» выглядит очевидным фаворитом», — заявил Терёхин «РБ Спорту».

Экс-футболист добавил, что если брать Кубок России, то в этом турнире «Динамо» сразу должно ставить цель выйти в финал.

В чемпионате России – 2022/23 «бело-голубые» заняли девятую строчку. Новый розыгрыш РПЛ стартует 21 июля. В первом туре «Динамо» встретится с «Краснодаром».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Олег Терёхин
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