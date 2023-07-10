Терёхин назвал две позиции, которые нужно усилить «Динамо»

Экс-игрок «Динамо» Олег Терёхин ответил на вопрос, какие позиции необходимо усилить «бело-голубым».

«Думаю, что команде нужен новый голкипер. Было много вратарских ошибок в прошлом сезоне. Сложно найти российского вратаря? Пусть берут иностранца, в чем проблема?» — цитирует Терёхина «РБ Спорт».

Помимо этого, эксперт считает, что «Динамо» нужен новый центральный защитник, ведь у команды есть определенные проблемы в этой зоне.

Прошлый сезон столичный клуб завершил на девятой строчке в чемпионате России, набрав 45 очков.

В первом туре нового розыгрыша РПЛ «Динамо» встретится с «Краснодаром» (21 июля).