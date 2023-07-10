«Торпедо» подписало бывшего опорника «Динамо»

Столичное «Торпедо» усилилось бывшим опорным полузащитником столичного «Динамо», воспитанником «бело-голубых» с «говорящей фамилией» Владимиром Москвичёвым. О переходе 23-летнего футболиста сообщает пресс-служба «автозаводцев», хавбек подписал трудовое соглашение на три года.

Во взрослой карьере новичок «Торпедо» провёл несколько матчей за основу родного клуба, также выступал в рамках аренды за «Оренбург». Некоторое время был игроком «Динамо-2». С 2021 по 2023 год являлся игроком клуба Первой лиги – нижнекамского «Нефтехимика».

Напомним, что «Торпедо» начнёт новый сезон в Первой лиге – клуб вернулся в неё сезон спустя, вылетев из РПЛ.